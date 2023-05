Odblaskowa zielona plama na Canal Grande w Wenecji. "Zdecydowane przegięcie"

Plama o odblaskowym zielonym kolorze pojawiła się w niedzielę 28 maja na wodzie Canal Grande w Wenecji. Władze miasta na razie nie wiedzą, co było przyczyną tego zjawiska. Mogła to być bowiem kolejna akcja aktywistów, którzy atakują ostatnio zabytki we Włoszech, akt wandalizmu ze strony turystów czy też artystyczny happening.