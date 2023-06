Odstrzał niedźwiedzi w Rumunii. Sprawa trafi do Parlamentu Europejskiego

"Niedźwiedź brunatny jest gatunkiem chronionym na poziomie europejskim, co jest bardzo ważne dla zachowania równowagi ekosystemów. Ponieważ jest to gatunek, który może przemieszczać się na duże odległości, państwa członkowskie UE muszą zarządzać tym gatunkiem tak, aby nadawał się do zamieszkania [na danych terenach - red.]" - powiedziała dla strony Balkan Investigative Reporting Network prawniczka Agent Green Catalina Radulescu, cytowana w poście opublikowanym przez organizację.