Odwiedziła skandynawski kraj. Podpowiada, czego trzeba spróbować

Polacy coraz częściej wybierają się na krótkie wyjazdy do europejskich stolic. Odwiedzają kultowe miejsca, ale także poznają je kubkami smakowymi. Monika Sikorska, dziennikarka WP Turystyka, poleciała kilka dni temu do największego miasta Szwecji. W rozmowie w programie "Newsroom WP" podpowiada, co należy skosztować, będąc w Sztokholmie. - Miałam jeden przystanek na semle. To jest tradycyjny szwedzki deser, który razem z kardamonami trzeba spróbować - stwierdziła dziennikarka.