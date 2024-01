Odwiedziliśmy najlepsze lotnisko świata. Efekt "wow" murowany

Wielokrotnie zostało uznane za najlepsze lotnisko świata. Wizyta na lotnisku Changi w Singapurze to atrakcja sama w sobie. "Wow" słychać tam na każdym kroku. Na miejscu można nie tylko zjeść czy zrobić zakupy, ale bawić się i zwiedzać różne wystawy czy podziwiać niesamowitą roślinność. Między terminalami kursuje pociąg - tzw. skytrain. To na Changi miliony osób zaczynają swoją przygodę ze zwiedzaniem Singapuru, ale także przesiadają się na samoloty, by lecieć do innych krajów. W rekordowym 2019 r. obsłużono tam ponad 68 mln podróżnych.

