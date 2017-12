Okazja dnia. Rejs po Nilu w świetnej cenie

Niekwestionowanym hitem zimowych wyjazdów jest Egipt. Turystów kuszą świetne ceny, ale też gwarantowana pogoda. Na początku roku warto wybrać się na wycieczkę objazdową, bo nie ma tu męczących upałów, co sprzyja zwiedzaniu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rejs po Nilu to świetny sposób na zwiedzenie Egiptu (Shutterstock.com)

Mamy dla was świetną ofertę 7-dniowych wakacji, połączonych z rejsem po Nilu luksusowym statkiem. Wycieczka "Symbole Egiptu - Nil i Piramidy" trwa tydzień. Oferta z wylotem 4 stycznia z Warszawy, noclegami w 4-gwiazdkowym hotelu w Hurghadzie i na 4-gwiazdkowym statku, z 2 posiłkami, kosztuje 2114 zł.

Jak wynika z raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, Egipt zyskuje na popularności jak żaden inny kierunek. Jeśli chodzi o najchętniej wybierane kurorty na pierwszym miejscu jest turecka Antalya, a za nią jeden z najsłynniejszych ośrodków w Egipcie – Hurghada. Znajduje się na wybrzeżu Morza Czerwonego, ok. 500 km od Kairu. Turystów przyciąga gwarantowaną pogodą – w najzimniejszym miesiącu średnia temperatura nie spada poniżej 22 st C., a często wynosi prawie 30 st. C. Kuszą też wspaniałe plaże oraz idealne warunki do nurkowania. W pobliżu znajdują się rafy koralowe.

Shutterstock.com Podziel się

Pozytywną tendencję potwierdza serwis Wakacje.pl. Prawie 40 proc. wyjazdów kupionych w ostatnim czasie to wycieczki last minute do Egiptu. W ofercie biur podróży wyjazdy do egipskich kurortów są obecnie przecenione nawet o 50 proc. Dotyczą one zazwyczaj obiektów o standardzie 4-gwiazdkowym lub wyższym i z dobrymi opiniami klientów.

Turystów kuszą świetne ceny, ale też gwarantowana pogoda. Przykładowo wycieczki do Turcji są zimą tańsze, zaczynają się od ok. 700 zł za tydzień. Ale w Turcji w styczniu możemy się spodziewać jedynie 14-15 st. C. W Egipcie za to spokojnie 25 st C.

- Wyraźnie widać, że Polacy przestali się bać latać do Egiptu. Za tydzień słońca, wysokiej temperatury i pobytu w hotelu z wysokim standardem i jednej z najlepszych formuł all inclusive płacą ok. 2000 zł. Jeszcze w ubiegłym sezonie mieliśmy większe opory przed tym kierunkiem, bo dużo mówiło się o ostrzeżeniach MSZ, a one nie dotyczyły i nie dotyczą kurortów – mówi Klaudyna Mortka z Wakacje.p

Shutterstock.com Podziel się

Podczas wycieczki "Symbole Egiptu - Nil i Piramidy" zwiedzimy m.in. słynną Dolinę Królów, a także sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut oraz Kolosy Memnona. W planie są także wspaniałe piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa. Zobaczymy też majestatycznego Sfinksa. Nie zabraknie wizyty w kompleksach świątynnych Edfu czy Kom Ombo. Poza stałymi punktami programu w ofercie jest szeroki wachlarz wycieczek fakultatywnych, np. lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru czy podróż łodzią podwodną po kolorowym świecie Morza Czerwonego.

Zakwaterowanie obejmuje 3 noclegi w hotelu 4-gwiazdkowym w Hurghadzie z 2 posiłkami dziennie, jedna noc w pociągu, w przedziale sypialnym, i 3 noce na 4-gwiazdkowym statku z 3 posiłkami dziennie. Podczas rejsu do dyspozycji gości jest restauracja, bar, basen oraz leżaki.