Okazja dnia. Tydzień na Maderze już od 1739 zł

Gdy u nas zimno i ciemno, na portugalskiej wyspie panuje wiosna. Madera jest niczym ogromny ogród - zielona i pełna kwiatów. A do tego panuje na niej łagodny klimat. To dobry kierunek szczególnie, gdy brakuje nam słońca.

Jeśli chcesz doświadczyć magii tego miejsca i do tego nie stracić fortuny, mamy dla ciebie propozycję. Przeszukując internet, znaleźliśmy prawdziwą okazję. Tygodniowe wczasy na Maderze w ofercie last minute – taniej o 51 proc. – za kwotę 1739 zł. W terminie od 8 do 15 stycznia w 4-gwiazdkowym hotelu Rocamar & Royal Orchid na południowym wybrzeżu Madery, w centrum turystycznej miejscowości Canico de Baixo. 11 km od stolicy wyspy Funchal i ok. 9 km od lotniska w Santa Cruz.

Ośrodek położony jest na malowniczym klifie z licznymi tarasami z zapierającym dech w piersiach widokiem na Atlantyk. Rocamar & Royal Orchid to dwa siostrzane hotele o różnych nazwach. Położone są w zacisznym miejscu, w pobliżu szlaków spacerowych. Do dyspozycji gości są 3 baseny, w tym naturalny basen z morską wodą, siłownia i centrum wellness. Warto również wybrać się do centrum Funchal, do którego kursuje bezpłatny bus. Ok. 800 m od obiektu znajduje się publiczna, kamienista plaża Reis Magos.