Okazja dnia. Tydzień w Bułgarii za mniej niż 1200 zł

Bułgaria od lat znajduje się w czołówce najpopularniejszych krajów na wakacje wśród Polaków. Kusi niskimi cenami, słońcem i pięknymi plażami. Warto zdecydować się na opcję first minute i już teraz zarezerwować letnie wczasy – wówczas do wyboru mamy najwięcej ofert.

Hotel z basenem położony jest w przepięknym mieście Sweti Włas, zaledwie 5 km od Słonecznego Brzegu. Niedaleko niego znajduje się piękna, piaszczysta plaża. A to ważna informacja, bo we wrześniu w Bułgarii jest ok. 26 st. C, więc kąpiele słoneczne będą wskazane.