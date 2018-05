Okazja dnia. Wczasy all inclusive na Sycylii za 1784 zł

Największa wyspa Morza Śródziemnego to prawdziwy wakacyjny raj. Koniec maja to ostatni dzwonek, żeby uniknąć męczących upałów, a cieszyć się ciepłem i słońcem. Ceny wczasów też zachęcają.

Sycylia zachwyca egzotyką, bogactwem zabytków i fantastycznymi krajobrazami. Wielbiciele historii znajdą tu starożytne ruiny, koneserzy kuchni - wyjątkowe wina, a amatorzy mocnych wrażeń - wiecznie aktywne wulkany. Do tego wyspa szczyci się największą w Europie liczbą godzin słonecznych w ciągu roku , co sprawia, że to prawdziwa oaza dla plażowiczów.

Kurort Scoglitti znajduje się na południu wyspy. Warto wybrać się na wycieczkę do Syrakuz , które są dynamicznym miastem o wielkiej przeszłości. Na ulicach słyszy się tu często język polski - obecnie to prawdopodobnie największy ośrodek polonijny na Sycylii. Zwiedzanie Syrakuz jest jak podróż przez wieki. Było zarówno grecką metropolią, jak i ważnym miastem europejskiego baroku. Stąd pochodzili słynni przedstawiciele kultury i sztuki czy genialny naukowiec starożytności Archimedes. Zabytki kontrastują z pięknym otoczeniem, na które składają się naturalny port, jakim jest wyspa Ortygia z górami Iblei i Etną w tle, czyste morze oraz zielona okolica, przez którą przepływają rzeki Anapo i Ciane.

Athena Resort to olbrzymi kompleks hotelowy w stylu wioski wakacyjnej, położony na rozległym terenie wśród drzew piniowych i pól. Do najbliższej miejscowości turystycznej Scoglitti jest ok. 5 km, a do miejscowości Ragusa, wpisanej na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO ok. 25km