Okazja dnia: wczasy na Krecie za 829 zł. Obniżka o 54 proc.

Jeśli wakacje, to tylko Grecja! Hellada od kilku lat jest ukochanym kierunkiem Polaków, którzy najchętniej spędzają urlop na tamtejszych wyspach. Nic dziwnego, bo wczasy można wykupić w bardzo atrakcyjnych cenach.

Prześledziliśmy oferty wyjazdów do Grecji w czerwcu i mamy świetną okazję, dla osób, które zamiast leżenia na plaży wolą zwiedzać. Tydzień na Krecie w 3-gwiazdkowym hotelu Irilena w miejscowości Stalida za 829 zł . Oferta przeceniona jest o 54 proc. Cena dotyczy wylotu 6 czerwca z Poznania .

Grecja króluje w biurach podróży od dłuższego czasu. Jest to kierunek z gwarantowaną pogodą, rajskimi widokami i pysznym jedzeniem . Polacy kochają tutejsze wyspy, szczególnie, że wybór jest ogromny - jest ich ok. 3 tys. i zajmują aż 1/5 powierzchni kraju.

- Dlaczego Polacy wybierają wakacje w Grecji? Powody są zarówno emocjonalne, jak i pragmatyczne. Niepowtarzalna grecka kultura, architektura, kuchnia i gościnność z jednej strony, a z drugiej łatwy dostęp do wakacji w tym kraju, na który składa się szeroka oferta wycieczek na kontynent i wyspy, przeloty z większości polskich lotnisk, rozsądna cenna i krótki przelot - mówi Klaudyna Mortka z Wakacje.pl.

Numerem jeden jest Kreta , najpopularniejsza wyspa w całym basenie Morza Śródziemnego. Poza rajskimi plażami oferuje ona wspaniałe górskie krajobrazy z wąwozami spadającymi wprost do lazurowego morza. Znajdziemy na niej niezwykłe zabytki i cuda natury, np. najpiękniejszą lagunę w Europie . Można tu poczuć autentyczny, wyspiarski klimat, a mieszkańcy witają turystów z otwartymi ramionami.

Hotel Irilena położony jest w północno-wschodniej części Krety, w spokojnej okolicy, ok. 100 m od centrum Stalidy, pomiędzy kurortami Malia i Hersonissos. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się ok. 100 m od hotelu. Do lotniska w Heraklionie jest 30 km.