Oligarcha nie jest już współwłaścicielem TUI. Pakiet akcji przekazał spółce żony

W związku z sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską, Mordaszow nie miał dostępu do swoich aktywów ani prawa głosu na walnych zgromadzeniach. Jednak jak się okazuje - chwilę przed podjęciem tej decyzji - Rosjanin sprzedał swoje akcje, które posiadał poprzez cypryjską spółkę Unifirm. 4,1 proc. trafiło do jego spółki Sewergroup, a 29,9 proc. do wspomnianego Ondero.