TUI w ogniu krytyki. "Majątek rosyjskiego udziałowca został zamrożony"

Krytyka TUI w branży turystycznej i mediach spłecznościowych

Co ciekawe, głosy krytyki i podżegające do bojkotu grupy TUI pojawiły się nie tylko wśród turystów korzystających z ofert biur podróży, ale i wśród przedstawicieli branży turystycznej. Do bojkotu niemieckiej firmy turystycznej wzywał m.in. współwłaściciel biura podróży Prestige Tours, Jacek Torbicz.