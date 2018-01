Orkan Fryderyka nad Polską. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w górach

Kolejne doniesienia o szalejącym nad Polską orkanie Fryderyka sprawiły, że na wypoczywających w polskich górach padł blady strach. Jakie warunki panują na stokach i górskich szlakach? Eksperci uspokajają.

Wygląda jednak na to, że najgorsze za nami, a wypoczywający w górach nie mają powodu, by martwić się o przebieg ferii.

– Orkan nie dał nam się bardzo we znaki, a sytuacja jest spokojna. Mimo to apelujemy o rozwagę zawsze, gdy ktoś wybiera się na szlaki – mówi WP Sławomir Czubak, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR.

– Wiatr nie wieje i nie mamy doniesień o żadnych połamanych drzewach ani innych utrudnieniach – słyszymy w informacji Tatrzańskiego Parku Narodowego (nie zmienia to faktu, że w Tatrach obowiązuje drugi st. zagrożenia lawinowego, więc wszelkie wyjścia w góry muszą być przemyślane).

Także na stokach sytuacja jest dobra. Choć wybrane wyciągi (np. w Szczyrku) w momencie uderzenia orkanu zostały zamknięte, obecnie ani śladu po wichurach. – Nie ma takiej sytuacji, żeby jakiś ośrodek zamknął stoki na kilka dni. Oczywiście warunki pogodowe są wszędzie na bieżąco monitorowane i jeśli gdzieś wzmaga się wiatr, to dopiero wówczas wyciągi są zamykane. Gdy tylko pogoda się poprawia, sytuacja wraca do normy, dlatego warto na bieżąco sprawdzać informacje podawane przez poszczególne ośrodki narciarskie – informuje WP pracownica portalu skionline.pl.

Jak wynika z serwisu pogodowego IMC meteo, w najpopularniejszych kurortach nie ma powodu do obaw. W Zakopanem i Szczyrku wiatru prawie nie ma. Wystarczy zerknąć na zapis z kamer na Polanie Szymoszkowej czy w Białym Jarze w Karpaczu, by się przekonać, że warunki do szusowania są niemal idealne.