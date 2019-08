Ostrzeżenia dla podróżujących. "Stany Zjednoczone nie są obecnie bezpieczne"

Masowe strzelaniny w Stanach Zjednoczonych skłaniają niektóre kraje do przestrzegania swoich obywateli przed podróżami do tego państwa. Jako pierwsze zrobiły to Wenezuela i Urugwaj.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"Stany Zjednoczone stają się coraz bardziej niebezpieczne. Wzrasta przemoc w tym kraju" (Shutterstock.com)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wenezueli radzi osobom planującym podróż do Stanów Zjednoczonych, by odłożyły w czasie swoją wizytę. Powodem są ostatnie strzelaniny w El Paso w Teksasie i Dayton w Ohio.

W sobotę w El Paso uzbrojony napastnik otworzył ogień w sklepie sieci Walmart. Zabił wówczas 22 osoby, w tym ośmiu Meksykanów. Przed strzelaniną w markecie miał miejsce manifest przeciwko inwazji Latynosów na Teksas. Istnieją podejrzenia, że autorem tekstu był właśnie sprawca ataku – Patrick Crusius.

- Te rosnące akty przemocy znalazły echo i źródło pożywienia w przemówieniach i działaniach nasyconych dyskryminacją rasową i nienawiścią wobec ludności migrującej, wymawianych i egzekucyjnych ze strony elity supremacji, która ma władzę polityczną w Waszyngtonie - mówił w rozmowie z dziennikarzami Jorge Arreaza, Minister Spraw Zagranicznych Wenezueli.

Natomiast Minister Spraw Zagranicznych Urugwaju ostrzegał przed "wzrostem przemocy" w USA oraz "zbrodniami nienawiści", które motywowane są względami rasowymi, etnicznymi czy religijnymi. Władze Urugwaju wydały dla podróżnych podobny alert, zalecając im unikanie takich miejscowości jak Detroit, Batlimore i Albuquerque.