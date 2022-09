Pająki straszą Europę. Pojawiają się gatunki, których tu nie było

Tarantule ukraińskie znów w Polsce

Póki co Nosferatu dotarł do naszej zachodniej granicy, choć nie wykluczone, że będzie chciał zagościć i w Polsce. Nie oznacza to jednak, że nie mamy problemu, bowiem w Bieszczadach pojawiła się Tarantula ukraińska (nazywana też tarantulą rosyjską). Jest to największy pająk występujący w Europie Środkowej. Dorosłe samice mogą osiągnąć od 28 do 40 mm długości (bez odnóży).