Pałac Królowej Śniegu nowym hitem. Zimowe atrakcje Zakopanego przyciągają tłumy

Do słynnego już Śnieżnego Labiryntu i Śnieżnego Zamku dołączyła w lutym kolejna atrakcja. Na turystów w Zakopanem czeka Pałac Królowej Śniegu.

Poza labiryntem w Snowlandii znajduje się zamek ze śniegu , którego baszty mają 16 m wysokości. Żeby do nich dojść, trzeba pokonać liczne komnaty, tajemne przejścia i tunele. Z tarasu można podziwiać piękną panoramę okolicy. Na terenie parku rozrywki znajdziemy też tor saneczkowy i mini zoo.

Najnowszą atrakcją, otwartą w lutym, jest Pałac Królowej Śniegu . W jego komnatach ze śniegu i lodu znajdują się rzeźby wykonane przez artystów z Podhala i Słowacji . Wstęp do pałacu kosztuje 12 zł (dorośli) i 8 zł (dzieci od 3 do 16 roku życia, emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne). Są też dodatkowe zniżki dla rodzin.

Już w zeszłym roku Snowlandia rozkochała w sobie wielbicieli białego puchu. Co więcej, okazała się też hitem wśród internautów. Ci z Kanady zastanawiali się nawet na Reddicie, jak to możliwe, by podobna konstrukcja powstała poza ich krajem.