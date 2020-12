Pałac pod Słupskiem. Posiadłość wystawiono na sprzedaż za miliony

Wielu chciałoby doświadczyć, jak to jest mieszkać w pałacu. Jest okazja, by spełnić swoje marzenie. Wystarczy 2,5 mln zł, by zamieszkać w rezydencji pod Słupskiem. Do dyspozycji są aż 4 piętra, 17 pomieszczeń i 1 410 mkw powierzchni.

Pałac w Poganicach pod Słupskiem (Wikimedia Commons)