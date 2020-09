Pałacyk w Mojej Woli. Wyjątkowy zabytek popada w ruinę

Mimo że to jedyny taki zabytek w Polsce, nie cieszy się ogromną sławą. To dlatego, że zbudowany w 1852 r. pałacyk jest zaniedbany, a z roku na rok jego stan coraz bardziej się pogarsza. - Każdy dzień, każda jesień, każda zima, również każde lato to pogłębianie się destrukcji technicznej - mówił w rozmowie z Polsat News Karol Marczak z Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody.