Pałac w Dziwiszowie. Posiadłość warta miliony wystawiona na sprzedaż

Pierwsze wiadomości o właścicielach pochodzą dopiero z XVIII w. Na stronie "polskiezabytki.pl" można dowiedzieć się, że zarówno kompleks, jak i wieś, do 1737 r. należały do rodziny von Bakisch. W 1738 r. dobra Dolnego i Górnego Dziwiszowa nabył od Karola von Festenberg, Christian Mentzel. W 1765 r. Dziwiszów Dolny należał do radcy handlowego Thommana. To waśnie on w 1778 r. przebudował stary dwór na dużą rezydencję pałacową w stylu klasycystycznym, a obok niej zlecił stworzenie parku w stylu angielskim.