Para turystów walczy o życie. Dobra zabawa zamieniła się w horror

Do groźnego wypadku doszło w rosyjskim kurorcie Dżubga. Para turystów, korzystając z atrakcji zwanej parasailingiem, wpadła na linię wysokiego napięcia. Młodzi ludzie w ciężkim stanie trafili do szpitala. Przerażające nagranie trafiło do sieci.



Do zdarzenia doszło w kurorcie na rosyjskiej plaży (Youtube.com)

Jedna z turystek nagrała wypadek, do którego doszło w kurorcie Dżubga nad Morzem Czarnym. Para turystów wykupiła na plaży parasailing, mieli unosić się na spadochronie holowanym przez motorówkę. Niestety dobra zabawa zamieniła się w horror.

Spadochron zahaczył o linię energetyczną, para została porażona przez prąd, a następnie runęła na ziemię. Sytuację tę obserwowali ludzie zgromadzeni na plaży. Świadkowie ruszyli na ratunek turystom. Mężczyzna i kobieta ciężko ranni trafili do szpitala w mieście Tuapse. Jak podaje "Daily Mail" 21-latka jest mocno poturbowana i doznała szoku. W poważniejszym stanie jest jej partner. Mężczyzna ma wiele złamań. Lekarze walczą o jego życie.

Okoliczności wypadku bada teraz policja i poszukuje człowieka, który świadczył tego typu atrakcje na rosyjskiej plaży, bo 44-latek, na którego mówi się "Alex Batman", po prostu uciekł. Pojawiły się plotki, że mógł być pod wpływem alkoholu. Jednak całkiem możliwe, że to silny podmuch wiatru sprawił, że spadochron z turystami wylądował na linii wysokiego napięcia.

