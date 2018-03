Wakacje nad Morzem Czarnym. W które miejsca warto pojechać?

Jak nad Morze Czarne, to do Bułgarii lub Turcji – mówią najczęściej turyści. Tymczasem opcji jest znacznie więcej. Urlop można spędzić także w kurortach w Gruzji czy Rumunii.

Gruzja – Morze Czarne, jakiego nie znałeś

Od kilku lat Gruzja jest coraz chętniej wybierana na wakacje. Jednak dla większości Polaków jest to wciąż kraj mało znany. Szkoda, ponieważ ma wiele do zaoferowania - zwłaszcza jego zachodnia część. Tamtejsze kurorty, położone nad Morzem Czarnym, spełniają oczekiwania wielu turystów. Zwłaszcza rozsławione w czasach PRL-u Batumi .

Batumi łączy w sobie cechy dużego miasta i błogiej miejscowości wypoczynkowej. To architektoniczny miszmasz – blisko morza powstało wiele ogromnych, szklanych budynków (głównie hoteli), ale sercem kurortu jest starówka w nieco włoskim stylu. Jej częścią jest urokliwy plac Piazza Square – już sama jego nazwa wskazuje na inspirację Italią. Pełno na nim świetnych restauracji, a kuchnia gruzińska jest zdecydowanie warta spróbowania. Do najsłynniejszych dań należą chinkali – stożkowate pierogi z mięsem – oraz chaczapuri , czyli placek z serem i jajkiem.

Wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego ciągnie się Batumi Boulevard, miejscowa promenada, która ma ok. 8 km długości. Najlepiej pokonać ją rowerem. Podczas pobytu w mieście koniecznie trzeba wstąpić do miejskiego delfinarium, w którym organizowane są specjalne pokazy z tymi ssakami w roli głównej. Oczywiście są tu też plaże, rzadko zatłoczone turystami.

Rumunia - oaza spokoju nad Morzem Czarnym

Co w niej wyjątkowego? Wystarczy spojrzeć na mapę. Choć szerokość kurortu wynosi zaledwie 300 m, ciągnie się aż przez 8 km. Można go trochę przyrównać do naszego Półwyspu Helskiego. Jednym słowem gdzie nie spojrzeć, tam woda. Kurort idealny. Co ciekawe Mamaja ma bardzo niewielu stałych mieszkańców – miasto tętni życiem jedynie latem. A jeśli przyjedziemy tam na wakacje w czerwcu lub wrześniu, unikniemy tłumów.