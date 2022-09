Park Romantyczny w Arkadii. "Za grosz w nim romantyczności"

Tuż przy wejściu do Parku Romantycznego znajduje się parking dla zmotoryzowanych osób, które chcą pospacerować. To jeden z nielicznych plusów owego miejsca, bowiem parking znajduje się na terenie gminy i jest darmowy. Ale tutaj też jest pewien haczyk. Plac ten nie jest duży, a zaparkowanie samochodu tuż obok, już na terenie prywatnym, kosztuje 10 zł. Osoby, które przyjeżdżają do Arkadii, nie wiedzą, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna który parking. My mieliśmy to szczęście, że udało nam się zająć dopiero co zwolnione miejsce w strefie darmowego parkowania.