Pasażer wydalony z samolotu. Przekroczył granicę przyzwoitości

Niesforni i sprawiający problemy pasażerowie na pokładzie samolotów to codzienność. Pijaństwo, kłótnie, a nawet bójki przyprawiają załogę o białą gorączkę. Tym razem jednak jeden z podróżnych doprowadził stewardesę do łez.

Do skandalicznej sytuacji doszło w samolocie linii EasyJet, który leciał z Bristolu do Belfastu. Mężczyzna podróżujący z grupą ok. 30 kolegów został posądzony o molestowanie seksualne stewardesy i w efekcie wydalono go z pokładu jeszcze przed wzbiciem się maszyny w powietrze.