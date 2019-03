Bunt na pokładzie samolotu. Poszło o napój

Pasażerka linii lotniczych TAP Portugal urządziła na pokładzie awanturę, ponieważ nie dostała napoju, jaki sobie zażyczyła. "Jej ręce zamieniły się w szpony. Wyglądała jak demon. Była najgorszym pasażerem, jakiego kiedykolwiek widziałem podczas lotu" - powiedział steward.

Choć sytuacja miała miejsce 9 marca, dopiero teraz filmik wyciekł do sieci. Hiszpanka leciała z Lizbony do Malagi. Na pokładzie poprosiła o puszkę Pepsi. Kiedy poinformowano ją, że nie mają aktualnie tego napoju, kobieta wpadła w szał. Jak donosi "Fox News", stało się to krótko po tym, jak pasażerka weszła na pokład.