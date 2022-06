Pasażerów czekają zmiany. Kolejna korekta rozkładu jazdy wchodzi w życie

Natomiast na Podkarpaciu możliwe będą przejazdy pociągiem z Sanoka do Ustrzyk Dolnych. Połączenia zaplanowano w weekendy. Co więcej, będą kursowały sezonowe pociągi z Rzeszowa do Zamościa i słowackiej miejscowości Medzilaborce oraz z Jarosławia do Lublina.