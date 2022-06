Hitowe ceny na lotnisku w Marrakeszu. "W Polsce można o takich pomarzyć"

- Mieliśmy jeszcze godzinę do odlotu, więc kręciłam się po strefie bezcłowej. W końcu zgłodniałam i poszłam zobaczyć, jak wygląda oferta gastronomiczna. Zgłupiałam, jak zobaczyłam ceny w Starbucksie - mówi WP pani Sylwia. - Croissant gigant był do wzięcia jak za darmo. 2,80 euro (ok. 12 zł) za taką kanapkę na lotnisku? W Polsce zapłaciłabym dwa razy więcej. Musiałam przetrzeć oczy, bo najpierw myślałam, że mi się przywidziało. W Polsce o takich cenach można tylko pomarzyć - dodaje.