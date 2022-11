Pasażerowie byli zaskoczeni. Przypisano im miejsca, które nie istnieją

Wysłali za mały samolot

Jeden z pasażerów linii lotniczych Ryanair - 62-letni Gerry Harrington - twierdził, że on i kilka innych osób lecących z Londynu do Dublina 21 października 2022 roku weszło na pokład samolotu tylko po to, aby dowiedzieć się, że ich miejsca w rzeczywistości nie istnieją.