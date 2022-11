Ryanair. Inauguracyjny lot z Krakowa do Poznania zakończył się w innym mieście

Pokonanie trasy z Krakowa do Poznania samolotem zajmuje zaledwie niecałą godzinę. Z kolei na przejechanie ze stolicy Małopolski do głównego wielkopolskiego miasta trzeba zarezerwować około pięć godzin. Co więcej, porównując komfort, a także ceny paliw, nie ma co się dziwić, że turyści często decydują się na wybór samolotów.