Pasażerowie nie mieli litości. Wyrzucili Rosjan z autobusu w Gruzji

Gruzini wyrzucili Rosjan z autobusu

Na zamieszczonym w sieci wideo słychać, jak pasażerowie radzili Rosjanom zachować swoje poglądy dla siebie i wracać do Rosji. "Skoro ci się nie podoba, to co robisz w Gruzji? Wynocha do Rosji" - krzyczą osoby korzystające z komunikacji miejskiej.