Zapłaciła za miejsce przy oknie. Pokazuje, co zastała na pokładzie

Kupując bilet na lot samolotem, można dokonać rezerwacji konkretnego miejsca. Nawet decydując się na tanich przewoźników, zwykle dostaje się to, za co się zapłaciło. Pewna kobieta, lecąca liniami Ryanair, zarezerwowała miejsce przy oknie, jednak to, co zastała na pokładzie, nie było równoznaczne z jej definicją okna. Szokująca jest także odpowiedź przewoźnika.