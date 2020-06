Najlepiej WPolsce. Patrick Ney: "Zakochałem się we Wrocławiu"

Najlepiej WPolsce to cykl, w którym do eksplorowania zakątków kraju zachęcają najbardziej znani polscy podróżnicy i influencerzy. Tym razem w podróż po swoich ulubionych miejscach zabiera nas Patrick Ney, Brytyjczyk, który w Polsce mieszka od 2010 r. Promuje nasz kraj, bo jak wielokrotnie podkreślał, po prostu zakochał się w Polsce.

Ilona Raczyńska: Promujesz historię Polski poza jej granicami. To piękne, że Brytyjczyk tak bardzo szanuje coś, czego wielu Polaków nie docenia. Jakie miejsca w Polsce związane z historią naszego kraju polecasz obcokrajowcom i dlaczego?

Patrick Ney: Bardzo podobało mi się na Zamku Książ. I tak naprawdę od razu mega zainteresowała mnie cała historia Wrocławia i okolicy. Jeździłem tam dosyć często, jeszcze zanim wprowadziłem sie do Polski w 2010 r.

Dziesięć lat temu zafascynował mnie projekt Riese, czyli największy projekt górniczo-budowlany nazistowskich Niemiec, rozpoczęty i niedokończony w Górach Sowich i na zamku Książ. Zwiedziłem te tunele i są fascynujące. Ludzie po prostu nie wiedzą o nich, a ten projekt jest mega ciekawy. Prawdziwy powód powstania tych miejsc jest nie do końca znany.

Wikimedia Commons Włodarz - jeden z obiektów projektu Riese

To pewnie odwiedziłeś też Wilczy Szaniec?

Oczywiście. Chodzić tam, gdzie Hitler podejmował wiele decyzji w trakcie II wojny światowej, gdy był zamach na jego życie, to niesamowite przeżycie. Można tam wszystko zwiedzać i okolica jest w bardzo dobrej kondycji.

Teraz mieszkasz w Warszawie, a w niej też nie brakuje śladów historii.

Tak. Na warszawskich ulicach można co kilkadziesiąt metrów zobaczyć tablice z historiami, na których widać, co przydarzyło się Polakom. To ważne, bo wiele z nich jest w ogóle nieznanych poza Polską.

A są w Polsce jakieś miejsca, które przypominają ci Wielką Brytanię?

To strasznie ciekawe pytanie. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym. W niektórych elementach trochę tak. Na przykład, jak jem smażoną rybę z frytkami nad Bałtykiem. Ale z drugiej strony nie ma porównania do ryby z frytkami w pubie w Anglii. Niektóre rzeczy z Wielkiej Brytanii są po prostu lepsze. No bo klimat, który jest w pubie, który istnieje od kilkuset lat trudno porównać z nową restauracją w Polsce. Krajobraz jest tu inny, bo angielski countryside to coś fenomenalnego.

Getty Images Wrocław

W takim razie, który region Polski czy miasto jest twoim zdaniem najlepszą wizytówką naszego kraju dla obcokrajowców?

Każdy ma inne oczekiwania, ale patrząc na Brytyjczyków, których ja znam, to myślę, że przede wszystkim przylatują do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Ale ja wcale ich do tego nie namawiam.

Zawsze mówię, że warto odwiedzić Wrocław, w tym mieście się najpierw zakochałem. Stary rynek i cała okolica są piękne. Z roku na rok przybywa turystów, ale wciąż jest ich mniej niż w Krakowie czy Pradze. Dolny Śląsk do dziś to region dosyć mało znany przez obcokrajowców, więc zdecydowanie go polecam.