Pełzający po ziemi dusiciele. Są w stanie połknąć… człowieka

Poszukiwania pytona w okolicy Warszawy wciąż trwają. Tymczasem my odpowiadamy na pytania, jak bardzo groźny jest ten gad, czy jest w stanie zabić człowieka i gdzie najczęściej można go spotkać.

Prawdopodobieństwo spotkania pytona w Polsce jest tak znikome, że na co dzień nie musimy zaprzątać sobie tego typu problemami głowy. Choć jak pokazuje ostatnia sytuacja, cuda się zdarzają. Aktualnie co najmniej kilkadziesiąt osób jest zaangażowanych w intensywne poszukiwania pytona pod Warszawą . Skąd się tam wziął? Nie wiadomo.

Wiadomo natomiast, gdzie te olbrzymie gady można na co dzień spotkać. I są to miejsca, do których turyści jeżdżą na wakacje: rejon Afryki subsaharyjskiej (tereny położone na południe od Sahary), Nepal, Indie, Birma, Australia, Nowa Gwinea, Sri Lanka, a także wiele miejsc w Azji: m.in. południowe Chiny, południowo-wschodnie Filipiny i Indonezja. Wiadomo, że populacje pytonów maleją, a w takich krajach jak Indie zostały niemal zdziesiątkowane. Nie oznacza to, że zagrożenia nie ma.