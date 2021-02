WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Miasta + 3 petersburgatrakcjerosja Karolina Laskowska Wczoraj, 16-02-2021 15:39 Petersburg. Zabytki i atrakcje rosyjskiego "okna" na Europę Petersburg (Sankt Petersburg) nie bez powodu został uznany przez UNESCO za ósme, najbardziej atrakcyjne turystycznie, miasto na świecie. Ermitaż, sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Twierdza Pietropawłowska, a także pobliskie pałace: Carskie Sioło z zaginioną Bursztynową Komnatą i Peterhof z pięknymi fontannami, to jedne z wielu miejsc, które warto zobaczyć. Share Widok z okna kamienicy w Petersburgu Źródło: Getty Images Petersburg leży w północnej części Rosji nad Zatoką Fińską. Przepływa przez niego rzeka Newa. W drugim największym rosyjskim mieście mieszka ponad 5 mln osób. Na przestrzeni lat miasto nosiło kilka nazw m.in.: Piotrogród, Leningrad, Sankt Petersburg. Mieszkańcy nazywają je zaś po prostu "Piterem". Petersburg powstał w 1703 r. na polecenie cara Piotra I, który marzył o zbudowaniu od podstaw metropolii świadczącej o potędze jego państwa. Miał on być "oknem na Europę". Nie brak w nim licznych budynków zainspirowanych europejskimi pałacami i zbudowanych według projektów zagranicznych architektów. Warto pamiętać, że tereny dzisiejszego miasta były dawniej podmokłe i słabo zaludnione. Robotnicy mieli zatem nie lada wyzwanie, bo przecież musieli spełniać rozkazy surowego cara. Wielu z nich straciło życie przy budowie Petersburga, który jest dziś chętnie odwiedzany przez turystów z niemalże całego świata. Petersburg w latach 1712-1918 pełnił funkcję stolicy Imperium Rosyjskiego. Mówi się czasem o nim jak o mieście-bohaterze, ponieważ brał udział w ważnych wydarzeniach historycznych, np. rewolucji październikowej oraz 900-dniowym oblężeniu przez hitlerowskie wojska. WIDEO: W Rosji nie mówią o tym głośno. Prywatne życie Władimira Putina Dotarcie do Petersburga jest proste. Rosyjską metropolię i Warszawę dzieli około 1200 km. Można przylecieć tu samolotem, a także przyjechać samochodem lub autokarem. W przypadku wyboru drogi lądowej warto podzielić wyjazd na kilka etapów i zwiedzić też: Wilno, Rygę, Tallin. Przed wycieczką należy pamiętać m.in. o bezpłatnej e-wizie, ważnym paszporcie i ubezpieczeniu zdrowotnym. Petersburg – najciekawsze zabytki i atrakcje turystyczne Od czego zacząć wędrówkę po Piterze? Od jednego z trzech największych muzeów na świecie – Ermitażu. W monumentalnych gmachach można podziwiać obrazy słynnych malarzy, np.: da Vinci, van Gogha, Rubensa, Tycjana, Rembrandta, Picassa, a także liczne rzeźby, przedmioty numizmatyczne i mnóstwo innych eksponatów. Największe wrażenie wywołują jednak same wnętrza, a szczególnie carskie komnaty w Pałacu Zimowym, wzorowanym na francuskim Wersalu, który miał powstać dla carycy Elżbiety Romanowej. W galerię sztuki przemieniła go jednak pierwsza właścicielka - caryca Katarzyna II, która uważała ponoć, że tylko ona i myszy mogą zachwycać się jego bogactwami. Ogromne, kryształowe żyrandole oraz wszechobecne złote zdobienia miały podkreślać potęgę Imperium Rosyjskiego. Nadmiar zgromadzonego tu bogactwa może zawrócić w głowie, a przejście po wszystkich pomieszczeniach jest równoznaczne z pokonaniem ponad 20 km. Dokładne obejrzenie obiektów mogłoby zająć kilkanaście lat albo dłużej. Obok Ermitażu, tuż przy Placu Pałacowym, wznoszą się: Kolumna Aleksandrowska oraz gmach Sztabu Głównego z łukiem triumfalnym. Będąc w tej okolicy, nie można zapomnieć o spacerze po Newskim Prospekcie poprzecinanym licznymi kanałami (nie bez powodu Petersburg nazywany jest "Wenecją Północy"). Przy ulicy wznosi się wiele monumentalnych budynków. Szczególnie warto zobaczyć: kamienicę firmy Singer, sobór Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Rosyjską Bibliotekę Narodową, a także kościół św. Katarzyny będący dawnym miejscem pochówku ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego, kochanka carycy. Koniecznie warto wstąpić też do luksusowego sklepu Jelisiejewa połączonego z kawiarnią. Kunsztownie urządzone wystawy oraz secesyjne wnętrza dodają mu uroku. Skręcając w pobliską uliczkę, można odkryć kolejną perełkę architektury. To jeden z symboli miasta - sobór Zmartwychwstania Pańskiego wyróżniający się złoconymi kopułami, mozaikami oraz ikonostasem. Warto zwiedzić jego wnętrza. Co ciekawe, w miejscu obecnej świątyni zginął w wyniku zamachu car Aleksander II. Na pamiątkę tego wydarzenia sobór nazywany jest również Cerkwią na Krwi. Nieopodal znajduje się też Zamek Michajłowski - ulubiona rezydencja cara Pawła I. Kolejnym obiektem, którego nie można pominąć, jest jedna z największych w Europie świątynia kopułowa – sobór św. Izaaka widoczny prawie z każdego miejsca w Petersburgu. Warto wspiąć się na platformą widokową, by obejrzeć piękną panoramę miasta oraz zwiedzić wnętrza pełne przepychu, kolorowych malowideł i złotych zdobień. W pobliżu stoi słynny pomnik Piotra I - Jeździec miedziany. Tutejsza legenda głosi, że dopóki jest on w centrum, dopóty żaden wróg nie zdobędzie miasta. Obalenie posągu z pewnością nie byłoby prostym zadaniem, bo kamień, na którym stoi, określa się jednym z największych kamieni przeniesionych przez człowieka. Petersburg warto poznać też od drugiej strony rzeki. Tam bowiem znajduje się jeden z pierwszych obiektów w mieście - Twierdza Pietropawłowska. Dawniej pełniła funkcję politycznego więzienia, w którym przetrzymywano m.in. Tadeusza Kościuszkę. Można zwiedzić tu nie tylko cele, ale również muzea, baszty, dom komendanta oraz sobór św. św. Piotra i Pawła ze złotą iglicą. Stąd niedaleko też do meczetu z ładnym portalem, domku Piotra I i słynnego krążownika Aurora. Petersburg – inne miejsca warte zobaczenia przy dłuższym pobycie w mieście Najważniejsze obiekty już za nami. Ale Petersburg oferuje znacznie więcej atrakcji. Warto również przejść się mostem zwodzonym i dotrzeć do Wyspy Wasiljewskiej, na której znajdują się m.in.: kolumny rostralne, pałac Mienszykowa oraz Kunstkamera ze zbiorem anatomicznych anomalii do oglądania tylko przez ludzi o mocnych nerwach. Będąc w Petersburgu, warto ponadto zobaczyć: muzeum Faberge z kolekcją słynnych jajek, Monaster Smolny, Ławrę Aleksandra Newskiego, sobór św. Trójcy, sobór św. Mikołaja, sobór Objawienia Pańskiego wraz z pobliską dzwonnicą, Pałac Maryjski, udekorowaną stację metra Avtovo, morski port. Petersburg to miasto kultury, więc warto też udać się do opery lub jednego z teatrów. Dobrym pomysłem jest także nocny rejs statkiem z pokazem zwodzonych mostów. Przy dłuższym pobycie można udać się do pobliskich miejscowości, w których mieszczą się okazałe pałace – Carskie Sioło ze zrekonstruowaną Bursztynową Komnatą oraz Peterhof z pięknymi fontannami, do którego można latem dostać się wodolotem. Do Petersburga warto wybrać się zarówno zimą, kiedy zachwyca świątecznymi iluminacjami, jak i latem, gdy występują białe noce i miasto praktycznie nie śpi. Weekend w Piterze to zbyt krótko, by na spokojnie zwiedzić większość zabytków. Warto zaplanować tu dłuższy pobyt. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP turystyka turystyka Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze