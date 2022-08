Pijany zostawił bagaż na lotnisku. Straszył, że podłożył bomby

Pijany pasażer wywołał zamieszanie na lotnisku

Właścicielem bagażu okazał się 42-letni obywatel Polski, który ze względu na to, że był pijany został wycofany z rejsu do Oslo. - Sytuację skomplikował fakt, iż pijany pasażer oświadczył, że na terenie lotniska rozmieścił osiem ładunków wybuchowych, co spowodowało konieczność przeprowadzenia dodatkowych sprawdzeń, w tym m.in. zapisów lotniskowego monitoringu - przekazała przedstawicielka SG.