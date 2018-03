Piłkarz blokuje rozbudowę lotniska. Nie chce słyszeć hałasu z posiadłości

Brak funduszy czy błędnie opracowany projekt – powodów, dla których można by wstrzymać rozbudowę lotniska, jest wiele. Jednak mało kto przypuszczałby, że do zablokowania poważnej inwestycji przyczyni się piłkarz.

Javier Sanchez-Prieto przekazał mediom, że nie ochrona środowiska, ale protest gwiazdy sportowej jest powodem braku rozwoju portu. Piłkarz posiada ogromną posiadłość w Castelldefels, 10 km od lotniska El Prat i nie chce być narażony na większy hałas. Co ciekawe, Messi kilka lat odkupił willę swoich sąsiadów tylko po to, aby móc zaznać więcej ciszy po powrocie do domu.