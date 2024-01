Pilot przeżył horror. Chciał tylko wyjść po zakupy, a otarł się o śmierć

Pilot British Airways został porwany i dotkliwie pobity

Na parkingu obok supermarketu podeszła do niego starsza kobieta i poprosiła o pomoc w zaniesieniu jej siatek z zakupami do samochodu.Kiedy dotarli do wskazanego przez nią pojazdu, pojawiła się grupa mężczyzn, którzy wepchnęli go do auta i wywieźli do domu w odległej części Johannesburga. Tam pilot został dotkliwie pobity i okradziony.