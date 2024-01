Hit na lotnisku Chopina. Skorzystały tysiące podróżnych

Prawie 11 tys. osób skorzystało z punktu paszportowego

Punkt wyrabiania paszportów tymczasowych działa na lotnisku Chopina od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Do wyrobienia paszportu potrzebny jest inny dokument potwierdzający tożsamość oraz ważny bilet na podróż. Zdjęcia wykonywane są na miejscu, a cały proces zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Taki dokument może być ważny przez miesiąc, dwa lub trzy. Najdłużej do roku czasu. Decyzje podejmowane są na miejscu, a pod uwagę brane są przepisy kraju przyjmującego, a także czas podróży zagranicznej.