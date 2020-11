Pilot zaskoczył mamę w trakcie lotu. Wzruszające chwile na pokładzie United Airlines

Piloci zazwyczaj informują pasażerów o aktualnej sytuacji pogodowej w miejscu, do którego lecą czy o tym, ile czasu zostało do lądowania. Jednak mało kto się spodziewa, że pilot w trakcie lotu skieruje swoje słowa bezpośrednio do mamy, a następnie wyjdzie z kokpitu i czule się z nią przywita.

Wzruszający moment, kiedy pilot zaskoczył mamę w trakcie lotu (YouTube)