PKP Intercity z nową promocją. Można zaoszczędzić nawet ponad 30 proc.

- Wielu pasażerów zwracało nam uwagę na to, że transport kolejowy się opłaca, bo jest tańszy w obliczu wysokich cen benzyny, a także jest tani, gdy podróżujemy indywidualnie. W sytuacji, gdy podróżuje więcej osób to ceny biletów się kumulują w przeciwieństwie do transportu samochodowego, gdy cena benzyny rozkłada się na liczbę pasażerów. Stąd oferta "Taniej z Bliskimi" - powiedział Gontarz.