PKP Intercity ruszyło z promocjami. Zainteresowanie jest ogromne

Od 5 maja kupując bilety na pociągi PKP Intercity możemy liczyć na bardzo atrakcyjne promocje. Jak się okazało, przyciągnęły one ogromną liczbę pasażerów, co doprowadziło do problemów z działaniem strony internetowej przewoźnika. "Odnotowujemy rekordowy w historii spółki ruch niemal we wszystkich kanałach sprzedaży" - czytamy w komunikacie.