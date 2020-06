PKP. Więcej miejsc w pociągach od 1 czerwca

Co ważne, w związku z nadal obowiązującym limitem, pociągami będzie mogło podróżować tylu pasażerów, ile jest miejsc siedzących w składzie. Dlatego PKP Intercity wprowadza 4 czerwca obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach pociągów, czyli: Twoich Liniach Kolejowych (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) oraz - tak jak to miało miejsce dotychczas - w Express InterCity Premium (EIP).