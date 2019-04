Plebiscyt na najseksowniejszy akcent. Polska w pierwszej 30-stce.

Przeprowadzono głosowanie mające ustalić najseksowniejsze akcenty na świecie. Ku zdumieniu internautów pierwszego miejsca nie zajął ani włoski, ani hiszpański, ani też szkocki. Kto zatem zwyciężył w plebiscycie? Numer jeden okazał się zupełnie nieoczekiwany.

Chodzi o akcent nowozelandzki. Tak, to trochę dziwne, zważywszy na to, że jest łudząco podobny do akcentu australijskiego. Różnią je jedynie drobne cechy fonetyczne i gramatyczne. Nowozelandczycy wplatają też wiele słów z języka maoryskiego (szczególnie nazwy roślin i zwierząt) i słyną z wznoszącej intonacji w zdaniach oznajmujących.