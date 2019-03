Jezioro w odcieniu różu. Matka Natura lubi zaskakiwać

Jedni uważają, że ma kolor koktajlu malinowego, natomiast inni, że rozpuszczonych landrynek. Bez względu na to, kto ma rację – jezioro Westgate w Australii zaskakuje swoją bajeczną barwą i przyciąga wielu ciekawskich turystów.

Wielu sądzi, że doszło tu do katastrofy przemysłowej. Jednak to słońce, niskie opady deszczu, wysoka temperatura i 10-krotnie wyższe zasolenie niż w morzu przyczyniły się do tego, że woda w jeziorze zmieniła kolor na różowy. Dzieje się tak zazwyczaj raz do roku, między grudniem a marcem, gdy słupki rtęci na drugiej półkuli pokazują nawet 45 st. C.