Nietypowa pamiątka z Nowej Zelandii. Za 98 dolarów przywieziesz powietrze

Smakołyki, pluszaki, magnesy na lodówkę czy breloczki. To najczęściej przywozimy z wakacji. Ale producenci pamiątek i specjaliści od reklamy prześcigają się w pomysłach, na czym tu jeszcze zarobić. W Nowej Zelandii na przykład zaczęto sprzedawać powietrze.

Możemy zobaczyć na nim puszki. Jak czytamy na opakowaniu zawierają one "czyste, świeże powietrze z Nowej Zelandii". Dołączone zostały do nich specjalne maski, które mają ułatwić korzystanie z nietypowej pamiątki. Produkt promowany jest jako wolny od toksyn i zanieczyszczeń, więc jego wdychanie ma mieć korzystny wpływ na zdrowie. Nie jest to wcale tani gadżet. Za jedną butelkę trzeba zapłacić 98 dol. (ok. 360 zł).