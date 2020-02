"Płynne złoto Maroka". Jak wytwarza się olej o cudownych właściwościach, który podbił świat?

Olejek arganowy jest nazywany "eliksirem młodości". Kosmetyki, które go zawierają, są jednymi z najbardziej pożądanych przez konsumentów. Byłem w miejscu, gdzie powstaje specyfik ubóstwiany przez ludzi marzących o tym, by choć trochę spowolnić czas.

Olejek arganowy stosunkowo niedawno stał się popularny w Polsce, a popyt na niego stale rośnie. Lista zalet jest długa, a najważniejsza z nich to działanie przeciwstarzeniowe. Dlatego miliony osób na świecie codziennie wklepują go w skórę, licząc na spektakularne efekty.

Miałem okazję zobaczyć jego najczystszą i najszlachetniejszą wersję. Obserwowałem, jak złote krople ze świeżo wyciśniętych ziaren owoców arganii żelaznej powoli wypełniają fiolkę. I gdy zapełniły ją po korek – miałem wrażenie, że mam do czynienia z eliksirem, dzięki któremu mogę zachować młody wygląd do ostatnich dni mojego żywotu na ziemskim padole.

Ale czy olej ten jest tak horrendalnie drogi (ok. 50-70 zł za 100 ml) wyłącznie ze względu na swoje właściwości? Nie tylko dlatego. Po pierwsze niemal wszystkie drzewa arganii rosną na terenie Maroka (także sporadycznie na południu Hiszpanii), a próby sadzenia odmiany Argania Spinosa w innych częściach świata kończyły się niepowodzeniem. Właściciele drzew muszą też uzbroić się w cierpliwość - drzewa zaczynają wydawać pierwsze owoce dopiero w wieku 40-60 lat. By otrzymać 1 litr oleju, trzeba zużyć aż 30-35 kg orzechów.

Owoce są najczęściej wstępnie "obrabiane" przez kozy, które wypluwają pestki po spożyciu miąższu. Część z nich zjadają, ale zdaje się, że to nie stanowi problemu - wyciąga się je potem z odchodów. Następnie niewielkie orzechy przewozi się do wytwórni, gdzie trafiają w ręce Berberyjek. Każda ma inne zadanie do wykonania – jedna oczyszcza ziarna, inna rozłupuje je kamieniem i suszy, kolejna praży.

Turystów, głównie z Europy, było sporo. Panie chętnie zapełniały koszyki produktami i potrafiły zostawiać w kasie sklepiku setki euro. Nic dziwnego, że ten interes to prawdziwa żyła złota. Cena czystego olejku arganowego bezpośrednio z wytwórni to przecież koszt rzędu 100 zł za niewielką buteleczkę. I Marokańczycy przekonują, że jeśli ktoś oferuje go w dużo niższej cenie – np. 25 zł za 100 ml - mamy do czynienia z bublem, który w składzie ma głównie barwiony olej roślinny.