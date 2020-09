Podhale. Ostatni dzwonek, żeby spróbować oscypków. Następna szansa w 2021 roku

Początek jesieni jest w tym roku udany pogodowo, ale powoli robi się chłodniej, więc jak informuje "Gazeta Krakowska" górale przygotowują się do zakończenia wypasu owiec. To ostatnie dni, żeby móc spróbować pysznych oscypków. Wyrabiane są one przede wszystkim z mleka owczego, więc wraz ze zniknięciem owiec z hal zostaną zamknięte bacówki, w których można kupić ten górski przysmak.