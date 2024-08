Najtańszą opcją na dotarcie z Trójmiasta na Półwysep Helski są pociągi. Z Gdyni do Helu można dojechać w ok. 1,5 godz., a bilet kosztuje niecałe 20 zł. W środku sezonu pociągi cieszą się gigantycznym zainteresowaniem. Już z Trójmiasta ruszają pełne, ale najwięcej turystów wsiada we Władysławowie. Stamtąd do Helu trzeba jechać w strasznym ścisku.

