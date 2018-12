Podróżowanie bez wizy. Polacy mają spore możliwości

Polacy mogą podróżować bez wizy aż do 154 krajów. To nie dużo mniej niż zwycięzcy konkursu na najsilniejszy paszport na świecie.

Temat wizy do Stanów Zjednoczonych powraca co jakiś czas jak bumerang. Oczywiście bez wspomnianego dokumentu nie polecimy do USA, jednak mimo to, polski paszport daje całkiem spore możliwości. Szczególnie gdy porównamy to z latami 80., kiedy swobodne opuszczanie Polski było mocno ograniczone.