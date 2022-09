Podsumowali wakacje. Turyści wydali tam 82 proc. więcej niż rok temu

Wydatki turystów wzrosły. Królują Irlandczycy

Co ciekawe, najwięcej podczas pojedynczej transakcji płacili Irlandczycy. Średnia wartość zapłaty kartą w przypadku przyjezdnych z tego kraju wyniosła 112 euro (ok. 532 zł). Na kolejnych miejscach pod tym względem znaleźli się Amerykanie (71 euro, czyli ok. 337 zł) i Brytyjczycy (48 euro, czyli ok. 228 zł) - podano w analizie.