Polka w Portugalii. "Miałam wiele grup zadziwionych faktem, jak tu jest pięknie"

Do tego uwielbiam zwiedzać. Portugalia co prawda przystąpiła do I wojny światowej, ale nie walczyła na swoim terenie, i nie przystąpiła do II wojny światowej, zachowała neutralność, w związku z czym ma ogrom przepięknych, także średniowiecznych, zabytków. W mojej pracy jestem w stanie pokazywać ludziom naprawdę przepiękne miejsca, co jest dla mnie ważne, bo Portugalia przez lata była traktowana trochę po macoszemu jako "młodszy brat Hiszpanii", a to nie do końca jest prawda. Miałam wiele grup zadziwionych faktem, jak tu jest pięknie. Natura, ocean, liryczność, wspaniale szeleszczący język i przepiękne, rzeźbione manuelińskie kamienne koronki – to wszystko mnie po prostu urzekło.