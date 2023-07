Pojawiły się w polskich lasach. "Kolejne skarby"

Pierwszą z cech odróżniających te grzyby jest kolor. Lisówka pomarańczowa, jak sama nazwa wskazuje, ma barwę pomarańczową lub pomarańczowo-żółtą, natomiast kurka jest najczęściej koloru żółtego. Grzyby różnią się również trzonem. U lisówki pomarańczowej jest on cieńszy i nieco jaśniejszy od koloru kapelusza. U kurki, trzon może mieć nawet do 2,5 cm. Co więcej, u lisówki pomarańczowej blaszki są cieńsze i węższe, a u kurki znajdują się listewki w postaci fałd.